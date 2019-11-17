ألمانيا وهولندا تتأهلان إلى نهائيات “يورو 2020”

للمرة الثالثة عشرة على التوالي تأهل المنتخب الألماني إلى نهائيات كأس أمم أوروبا في رقم قياسي لم يسبقه إليه أي منتخب أوروبي، حيث سجل المانشافت حضوره في كل النسخ منذ عام 1972.

يواكيم لوف ضغط على زر تشغيل الماكينات الألمانية التي تحركت وأنتجت أربعة أهداف نظيفة في شباك روسيا البيضاء، بدأها مدافع مونشنغلادباخ “ماثياس جينتير” في الدقيقة الواحدة والأربعين ثم أضاف الهدف الثاني لاعب وسط بايرن ميونخ “ليون غوريتسكا” بعد انطلاق الشوط الثاني بأربع دقائق، ليظهر لاعب وسط ريال مدريد “توني كروس” ويختم الرباعية بثنائية له في الدقيقتين الخامسة والخمسين، والثالثة والثمانين.

وحصد الألمان نتاج عملهم بالحصول على بطاقة العبور إلى النهائيات متصدرين المجموعة الثالثة بثماني عشرة نقطة رفقة الطواحين “منتخب هولندا” الوصيف بست عشرة نقطة والذي أبقى على مسافة الأمان بينه وبين منتخب إيرلندا الشمالية وهي ثلاث نقاط بتعادله السلبي معه في مباراة الإياب التي ضمنت التأهل للهولنديين حتى لو خسروا آخر مبارياتهم، مستفيدين من الفوز ذهابا على الإيرلنديين الشماليين بثلاثة أهداف لواحد.

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