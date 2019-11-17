منتخب الدراجات ينهي مشاركته في طواف المطارات

تمكن دراج المنتخب الوطني علاء الدين القزيري من الحصول على المركز الرابع والدخول مع الكوكبة الأولى في ختام طواف المطارات والمقام في تونس.

وحاول القزيري المنافسة أمام خمسة دراجين من تونس والجزائر ليحافظ على المركز الرابع ضمن الطواف، وكانت آخر مراحل الطواف بين مدينتي مطماطة وجربة بمسافة تصل إلى مئة وتسعة وخمسين كيلومترا.

وكان الدراج محمد الشبلي قد احتل المرتبة التاسعة بعد سيطرة المنتخب الجزائري الذي انفرد ثمانية منه بكوكبة المقدمة فيما جاء دراج المنتخب الوطني أنس اليتيم في المركز الخامس بفئة تحت ثلاثة وعشرين عاما.

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