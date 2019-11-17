اخبار الرياضة

منتخب الدراجات ينهي مشاركته في طواف المطارات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن دراج المنتخب الوطني علاء الدين القزيري من الحصول على المركز الرابع والدخول مع الكوكبة الأولى في ختام طواف المطارات والمقام في تونس.

وحاول القزيري المنافسة أمام خمسة دراجين من تونس والجزائر ليحافظ على المركز الرابع ضمن الطواف، وكانت آخر مراحل الطواف بين مدينتي مطماطة وجربة بمسافة تصل إلى مئة وتسعة وخمسين كيلومترا.

وكان الدراج محمد الشبلي قد احتل المرتبة التاسعة بعد سيطرة المنتخب الجزائري الذي انفرد ثمانية منه بكوكبة المقدمة فيما جاء دراج المنتخب الوطني أنس اليتيم في المركز الخامس بفئة تحت ثلاثة وعشرين عاما.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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