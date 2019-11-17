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كرواتيا تقلب الطاولة على سلوفاكيا وتتأهل لنهائيات اليورو

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تأهلت كرواتيا إلى نهائيات اليورو بفوزها على سلوفاكيا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن مباريات المجموعة الخامسة.

وافتتحت سلوفاكيا أهداف المباراة عن طريق روبرت بوزنك، لكن نيكولا باسيليتش في الدقيقة الخامسة والخمسين عدل النتيجة لوصيف العالم، وأضاف برونو بيتكوفيتش الهدف الثاني لكرواتيا، قبل أن يختتم لاعب البايرن إيفان بيريسيتش ثلاثية كرواتيا في الدقيقة الثالثة والسبعين.

ورفع المنتخب الكرواتي بذلك رصيده إلى سبع عشرة نقطة ليضمن بطاقة التأهل الأولى عن المجموعة الخامسة، فيما توقف رصيد المنتخب السلوفاكي عند عشر نقاط في الترتيب الرابع ضمن نفس المجموعة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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