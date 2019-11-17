الهرام يعود للنصر لموسمين

وقع نادي النصر عقدا مع لاعبه السابق أحمد الهرام في صفقة انتقال حر لينضم إلى ممثل ليبيا المنافس في الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء توقيع الهرام مع النصر بحضور رئيس اللجنة التسييرية للنادي عزالدين الوكواك والمدير التنفيذي للنادي أحمد التركي، إضافة إلى عدد من إداريي الفريق الأول، وكانت المفاوضات بين اللاعب وإدارة النصر قد وصلت الأيام الماضية إلى مراحل متقدمة قبل إعلان عودة اللاعب رسميا والتوقيع معه.

وتسعى إدارة النصر بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة المدرب محمد الككلي لتدعيم صفوف الفريق الفترة المقبلة لتقديم نتائج إيجابية في دور المجموعات من الكونفدرالية الأفريقية.

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