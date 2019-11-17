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الهرام يعود للنصر لموسمين

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وقع نادي النصر عقدا مع لاعبه السابق أحمد الهرام في صفقة انتقال حر لينضم إلى ممثل ليبيا المنافس في الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء توقيع الهرام مع النصر بحضور رئيس اللجنة التسييرية للنادي عزالدين الوكواك والمدير التنفيذي للنادي أحمد التركي، إضافة إلى عدد من إداريي الفريق الأول، وكانت المفاوضات بين اللاعب وإدارة النصر قد وصلت الأيام الماضية إلى مراحل متقدمة قبل إعلان عودة اللاعب رسميا والتوقيع معه.

وتسعى إدارة النصر بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة المدرب محمد الككلي لتدعيم صفوف الفريق الفترة المقبلة لتقديم نتائج إيجابية في دور المجموعات من الكونفدرالية الأفريقية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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