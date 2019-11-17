ثيم وتستيباس يتأهلان لنهائي البطولة الختامية

تقرير 218

حجز النمساوي دومينيك ثيم مقعده في نهائي البطولة الختامية للماسترز في العاصمة البريطانية لندن بعدما تغلب في نصف النهائي على الألماني ألكسندر زفيريف بمجموعتين دون مقابل.

وتمكن ثيم من حسم المباراة في ساعة وأربع وثلاثين دقيقة للإطاحة بخصمه الألماني وتجريده من لقبه بعدما حسم المجموعة الأولى بسبعة أشواط مقابل خمسة، قبل أن يتمكن من إنهاء المجموعة الثانية بستة مقابل ثلاثة، ليتأهل اللاعب النمساوي إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في مسيرته ليواجه اليوناني ستيفانوس تستيباس.

وكان اليوناني ستيفانوس تستيباس قد أطاح بالمصنف الثالث عالميا السويسري روجر فيدرر بمجموعتين نظيفتين ليضمن تأهله في المباراة النهائية للموسم الختامي للماسترز .

وأنهى المصنف السادس عالميا طموحات فيدرر بإنهاء الموسم بأفضل طريقة حيث انتهت المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل ثلاثة، وفي المجموعة الثانية تمكن اللاعب اليوناني من الوقوف أمام كل ضربات فيدرر ومفاجآته ليحسم المجموعة بستة أشواط مقابل أربعة، في المباراة التي استمرت ساعة وستا وثلاثين دقيقة.

وسيواجه تستيباس في المباراة النهائية منافسه النمساوي دومنيك ثيم الذي أطاح بحامل لقب النسخة الماضية الألماني ألكسندر زفيريف.

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