المنتخب الوطني يسعى للتعويض أمام تنزانيا

بعد رباعية تونس القاسية يرغب المنتخب الوطني في تعويض الإخفاق الأول في الجولة الأولى من مباريات المجموعة العاشرة المؤهلة لنهائيات الكاميرون 2021 أمام تنزانيا مساء الثلاثاء بملعب مصطفى بن جنات في المنستير بتونس.

ولن تكون المباراة سهلة أمام فريق حقق الفوز في مباراته الأولى على حساب منتخب غينيا الاستوائية بهدفين لهدف ليتساوى في الترتيب مع المنتخب التونسي ويفصلهم فارق الأهداف الذي يميل لصالح منتخب نسور قرطاج الذي هز الشباك الليبية في أربع مناسبات.

وتعني الخسارة أمام تنزانيا في الجولة الثانية التعثر المبكر الذي قد يضع الفرسان خارج حسابات التأهل مبكرا كون غينيا الاستوائية تمتلك مباراة هامة ستجمعها بتونس بينما تنزانيا ستصبح في موقف قوي عندما تواجه تونس في الجولة الثالثة.

وسيكون المنتخب الوطني في موقف محرج في انتظار ردة الفعل في المنستير بقيادة البنزرتي الذي وعد الشارع الرياضي الليبي بتصحيح الأخطاء قدر الإمكان في هذه المواجهة المرتقبة.

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