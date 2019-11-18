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المنتخب الوطني يسعى للتعويض أمام تنزانيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد رباعية تونس القاسية يرغب المنتخب الوطني في تعويض الإخفاق الأول في الجولة الأولى من مباريات المجموعة العاشرة المؤهلة لنهائيات الكاميرون 2021 أمام تنزانيا مساء الثلاثاء بملعب مصطفى بن جنات في المنستير بتونس.

ولن تكون المباراة سهلة أمام فريق حقق الفوز في مباراته الأولى على حساب منتخب غينيا الاستوائية بهدفين لهدف ليتساوى في الترتيب مع المنتخب التونسي ويفصلهم فارق الأهداف الذي يميل لصالح منتخب نسور قرطاج الذي هز الشباك الليبية في أربع مناسبات.

وتعني الخسارة أمام تنزانيا في الجولة الثانية التعثر المبكر الذي قد يضع الفرسان خارج حسابات التأهل مبكرا كون غينيا الاستوائية تمتلك مباراة هامة ستجمعها بتونس بينما تنزانيا ستصبح في موقف قوي عندما تواجه تونس في الجولة الثالثة.

وسيكون المنتخب الوطني في موقف محرج في انتظار ردة الفعل في المنستير بقيادة البنزرتي الذي وعد الشارع الرياضي الليبي بتصحيح الأخطاء قدر الإمكان في هذه المواجهة المرتقبة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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