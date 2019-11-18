اخبار الرياضة

ليبيا تستعد لمواجهة تنزانيا الثلاثاء المقبل

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

يسعى المنتخب الليبي الأول للكرة القدم لتعويض خسارة الجولة الأولى من تصفيات الكان أمام تونس، حيث يلتقي منتخب تنزانيا في الجولة الثانية يوم الثلاثاء المقبل في المنستير التونسية .

وكان المنتخب الليبي قد تعرض لخسارة كبيرة في الجولة الأولى أمام منتخب تونس على ملعب رادس بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف .

ويواصل المنتخب الليبي تحضيراته بمعسكر سوسة قبل المواجه المنتظرة امام تنزانيا .

وكان منتخب تنزانيا قد حقق الفوز في الجولة الأولى على حساب غينيا الاستوائية بنتيجة 2-1 .

ويتصدر المنتخب التونسي المجموعة العاشرة من تصفيات الكان برصيد 3 نقاط وبفارق الاهداف عن تنزاينا صاحبة المركز الثاني فيما ياتي منتخب غينيا ثالثاً والمنتخب الليبي رابعاً من دون نقاط .

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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