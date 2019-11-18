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بحضور الهرام النصر يواصل استعداداته للكونفدرالية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل فريق النصر الأول لكرة القدم تدريباته اليومية بمقر النادي في منطقة البركة استعدادا لتمثيل ليبيا في الكونفدرالية حيث ستبدأ مغامرة الفريق في الأول من شهر ديسمبر القادم عندما يلتقي فريق دجوليبا المالي على حساب الجولة الأولى.

وشهدت التدريبات دخول اللاعب الهرام الكوري في المران رفقة الفريق بينما عاد متوسط ميدان النصر أحمد الحاسي الذي غاب المدة الماضية نتيجة ظرف اجتماعي قاهر منعه من تعزيز صفوف الفريق.

ويواصل المدرب الوطني محمد الككلي مهام الإشراف على تدريبات النصر بجانب مساعده علاء نجم ومدير الكرة عمر الورفلي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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