“الأسود الثلاثة” تنهي التصفيات بإكتساح كوسوفو

اختتم المنتخب الإنجليزي مشواره في تصفيات اليورو بفوزه على مضيفه منتخب كوسوفو بـ 4 أهداف دون مقابل في الجولة 10 من مباريات المجموعة الأولى.

وتقاسم أهداف إنجلترا كل من لاعب الوسط هاري وينكس، ليعزز المهاجم هاري كين التقدم مع وصول المباراة لدقائقها الـ10 الأخيرة، فيما أضاف المهاجم ماركوس راشفورد الهدف الثالث في الدقيقة 83 واختتم الواعد مايسون ماونت رباعية إنجلترا في الوقت بدل الضائع، ليصل منتخب الأسود الثلاثة إلى النقطة 21 في صدارة المجموعة متقدما بفارق 6 نقاط عن ملاحقه التشيكي الذي ضمن التأهل لليورو في الجولة الماضية.

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