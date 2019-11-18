اخبار الرياضة

وديا.. الاتحاد يتغلب على حرس الحدود المصري

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقق فريق الاتحاد نتيجة الفوز على حساب فريق حرس الحدود المصري بهدف دون مقابل في معسكره التحضيري المقام حاليا في العاصمة المصرية القاهرة.

وجاء الهدف الوحيد لفريق الاتحاد بواسطة لاعبه علي مادي في الشوط الأول حيث اعتمد المدرب أسامة الحمادي على الأسماء الشابة في الفريق لتجهيزهم للمرحلة القادمة ومنها العودة المرتقبة للدور الممتاز.

وخاض الاتحاد في هذا المعسكر سلسلة من المباريات الودية حقق خلالها حزمة من النتائج الإيجابية.

وكان الدوري الممتاز قد توقف في أبريل الماضي بعد اندلاع الحرب على تخوم العاصمة وكان ترتيب مجموعة المنطقة الغربية يشير إلى صدارة فريق الاتحاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك