وديا.. الاتحاد يتغلب على حرس الحدود المصري

حقق فريق الاتحاد نتيجة الفوز على حساب فريق حرس الحدود المصري بهدف دون مقابل في معسكره التحضيري المقام حاليا في العاصمة المصرية القاهرة.

وجاء الهدف الوحيد لفريق الاتحاد بواسطة لاعبه علي مادي في الشوط الأول حيث اعتمد المدرب أسامة الحمادي على الأسماء الشابة في الفريق لتجهيزهم للمرحلة القادمة ومنها العودة المرتقبة للدور الممتاز.

وخاض الاتحاد في هذا المعسكر سلسلة من المباريات الودية حقق خلالها حزمة من النتائج الإيجابية.

وكان الدوري الممتاز قد توقف في أبريل الماضي بعد اندلاع الحرب على تخوم العاصمة وكان ترتيب مجموعة المنطقة الغربية يشير إلى صدارة فريق الاتحاد.

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