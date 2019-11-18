الوكواك رئيسا لرابطة أندية المنطقة الشرقية

وقع اختيار رابطة أندية المنطقة الشرقية على رئيس اللجنة التسييرية بنادي النصر عزالدين الوكواك ليكون رئيسا لها.

واختير الوكواك بالإجماع حيث صوت 22 ناديا بالموافقة على تنصيبه رئيسا لها.

وتسعى رابطة أندية المنطقة الشرقية إلى إقامة دوري ليبيا إلى السلام خلال شهر ديسمبر برئاسة لاعب التحدي السابق أحمد الفلاح وعضوية علي الجراري ومحمد الزلاوي وفيهم حسين وفائز بن عمران.

وناقشت رابطة أندية المنطقة الشرقية في اجتماعها الأخير ضرورة عقد اجتماع الجمعية العمومية ومعالجة جميع الأخطاء التي حدثت في وقت سابق.

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