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“السامبا” تحرز مونديال الناشئين للمرة الرابعة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توجت البرازيل بلقب بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما بفوزها في المباراة النهائية على المكسيك بهدفين مقابل هدف وحيد على ملعب فالمير بيزايرو بمدينة غاما البرازيلية.

وتقدمت المكسيك في النتيجة منذ الدقيقة 66 عن طريق بريان جونزاليس، إلا أن أصحاب الأرض تمكنوا من إحراز التعادل قبل نهاية المباراة بـ 6 دقائق عن طريق كايو خورخي من علامة الجزاء، وفي الوقت بدل الضائع من المباراة استطاع ناشؤو السامبا تسجيل الهدف الثاني عن طريق لازارو ماركيز، ليتوج منتخب السيلسياو بلقبه الرابع في تاريخه بمونديال الناشئين بعد نسخ 1967 ، 1969 ، 2003 حيث يفصله لقب واحد عن معادلة ألقاب نيجيريا صاحب الخمسة ألقاب في تاريخ البطولة .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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