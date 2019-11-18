اخبار الرياضة

نادي الصمود غدامس يقيم دورات تدريبية في كرة السلة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ضمن فعاليات زيارة قافلة الخير الثانية لمدينة غدامس والتي يشرف عليها أعضاء الجمعية الليبية الخيرية لقدامى ومحبي كرة السلة وسعيا لانتشار ممارسة لعبة كرة السلة محليا.

استغلت إدارة نادي الصمود الرياضي الثقافي الاجتماعي وجود مدربين ذوي خبرة ولاعبين دوليين سابقين في لعبة كرة السلة مع الوفد القادم بقافلة الخير بإقامة دورة مصغرة في الجانب النظري والعملي لاتقان المهارات الأساسية في لعبة كرة السلة.

قام المدرب الوطني السابق الكابتن/ محفوظ أبورقيقة ولمدة يومين بتدريب بعض اللاعبين الهواة والذين ينشطون بالنادي وإعطائهم بعض الأساسيات الضرورية والقواعد المتعلقة بلعبة كرة السلة.

وتعد هذه الدورة المفتاح والخطوة الأولى لإقامة مجموعة من الدورات التخصصية والطويلة الأجل مستقبلا بهذه اللعبة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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