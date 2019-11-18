فرستابن يتوج بجائزة البرازيل للفورمولا 1

توج الهولندي ماكس فرستابن سائق فريق ريد بول بجائزة البرازيل الكبرى المرحلة العشرين ماقبل الأخيرة من بطولة العالم لسباقات السيارات الفورمولا 1.

وجاء تفوق فيرستابن على الفرنسي بيير جاسلي سائق فريق تورو روسو الذي حل ثانيا، فيما احتل بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس في المرتبة الثالثة في السباق الذي أقيم على حلبة إنتر جالوس في ساوباولو، حيث حقق فيرستابن زمنا قدره ساعة 33 دقيقة و14 ثانية و678 جزءا من الثانية ، ليتمكن صاحب الـ22 عاما من الصعود للمركز الثالث بترتيب السائقين الحالي خلف سائقي فريق مرسيدس لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس ومتقدما على شارل لوكلير وسيبستيان فيتيل سائقي فيراري.

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