بروح جديدة وعازمة عالية.. ليبيا تواجه تنزانيا غدا لتعويض خسارة تونس

أخبار ليبيا 24

يستقبل المنتخب الوطني لكرة القدم، غدا الثلاثاء، منتخب تنزانيا ضمن منافسات الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

وسيقام هذا اللقاء المرتقب للجماهير الرياضية في ليبيا، على أرضية ملعب مصطفى بن جنات بمدينة منستير التونسية، عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت ليبيا، وستنقل المباراة حصريا على قناة “bein سبورت 4”.

استعدادات لتعويض الخسارة

وسيسعى منتخبنا الوطني في هذه المباراة تعويض خسارته الثقيلة أمام تونس بأربعة أهداف لهدف الجمعة الماضية بملعب رادس بالعاصمة التونسية، لحساب الجولة الافتتاحية للتصفيات الإفريقية، مما أحدث خيبة أمل واسعة لدى الوسط والجماهير الرياضية في ليبيا.

ويواصل المنتخب الليبي بحضور جميع اللاعبين استعداداته التدريبية بمدينة سوسة التونسية بقيادة المدرب التونسي فوزي البنزرتي ومساعده أكرم الهمالي، وتسود التدريبات أجواء تفاؤلية من أجل تعويض تعثر المنتخب أمام تونس، وتحقيق انتصارهم الأول وحصد ثلاث نقاط مهمة أمام منتخب تنزانيا.

المشوار متواصل وهدفنا التأهل

واعتبر البنزرتي، أن البداية التصفيات كانت غير موفقة، لكنه قال: “لقد طوينا صفحة مباراة تونس وأعددنا لمواجهة تنزانيا، وقد ركزت على ترميم معنويات اللاعبين لاستعادة الثقة في أنفسهم وتخطي آثار الهزيمة الثقيلة أمام تونس”، مؤكدا أن مشوارهم متواصل وهدفهم التأهل لبطولة الكان القادمة.

وأضاف البنزرتي في تصريحات صحفية، أن “المهم ألا يستقبل المنتخب الليبي أي هدف أمام تنزانيا”، موضحا أنه إذا قدم الدفاع ما هو مطلوب منه فمن المؤكد أنهم سينتصرون لأنهم لديهم لاعبين في الخط الأمامي قادرين على إحداث الفارق، خصوصا إذا نجحوا في استغلال الكرات الثابتة، حسب قوله.

وأكد المدير الفني للمنتخب الليبي الذي تولى مهامه مؤخرا قائلا: “أمام تنزانيا سنحرص على الحصول على ثلاث نقاط، ولا مفر من ذلك من أجل دعم حظوظنا في التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2021”.

المباريات والترتيب

وفي التوقيت ذاته من مباراة ليبيا وتنزانيا، سيحل منتخب التونسي ضيفا على منتخب غينيا الاستوائية في ملعب مالابو الجديد بالعاصمة الغينية، وستسعى تونس إلى تعزيز صدارتها للمجموعة، فيما يريد منتخب غينيا تعويض خسارته أمام تنزانيا في الجولة الأولى بهدفين لهدف.

وبعد خوض جولة واحدة، يحتل منتخب فرسان المتوسط المركز الأخير في المجموعة العاشرة التي يتصدرها منتخب تونس بثلاث نقاط يليه منتخب تنزانيا بالرصيد ذاته من النقاط، وتأتي غينيا ثالثة من دون نقاط أيضا، حيث ستنافس هذه المنتخبات على بطاقتين مؤهلتين إلى نهائيات الكاميرون.

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