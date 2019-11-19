الأرجنتين تتعادل مع الأوروغواي وديا

تعادل الأرجنتين أمام منتخب الأوروغواي بهدفين لمثلهما في مباراة ودية ضمن تحضيرات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة وبالتحديد كوبا أمريكا ألفين وعشرين.

وافتتح المهاجم إيديسون كافاني أهداف المباراة في الدقيقة الخامسة والثلاثين، إلا أن مهاجم التانغو سيرجيو أغويرو تمكن من إحراز هدف التعادل في الدقيقة الثالثة والستين، فيما أضاف مهاجم برشلونة لويس سواريز الهدف الثاني للأوروغواي في الدقيقة السبعين، لكن زميله في النادي الكاتالوني النجم ليونيل ميسي حقق التعادل من علامة الجزاء في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

وواصلت الأرجنتين نتائجها الإيجابية عقب كوبا أمريكا الأخيرة حيث كانت قد تغلبت على غريمتها البرازيل في السوبر كلاسيكو قبل أيام بالمباراة الودية التي أقيمت في السعودية.

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