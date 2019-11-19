الأتزوري يحقق العلامة الكاملة بتصفيات اليورو

اختتمت إيطاليا مشاركاتها في تصفيات أمم أوروبا باكتساحها لمنتخب أرمينيا بتسعة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة العاشرة.

وسجّل أهداف الأتزوري كل من المهاجم تشيرو إيموبيلي في مناسبتين، ومهاجم روما الشاب زانيولو مرتين أيضا، وسجّل باقي الأهداف كل من لاعب الوسط باريلا و رومانيولي ولاعب وسط تشيلسي جورجينيو إضافة إلى ريكاردو أورسوليني وفيديريكو كييزا، وسجل هدف أرمينيا الوحيد إدغار بابايان.

لتنهي إيطاليا مواجهاتها في التصفيات بالعلامة الكاملة بحصدها ثلاثين نقطة من عشر مباريات بفارق اثنتي عشرة نقطة عن فنلندا صاحبة المركز الثاني التي ضمنت تأهلها في الجولة الماضية.

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