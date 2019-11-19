ليبيا تواجه تنزانيا في مباراة تعويض النقاط بتصفيات أمم أفريقيا

أخبار ليبيا24

يطمح المنتخب الليبي لكرة القدم اليوم الثلاثاء في تعويض خسارته أمام منتخب تونس في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وسيخوض المنتخب الوطني اليوم الثلاثاء مباراة تعويض النقاط أمام نظيره المنتخب التنزاني، وذلك ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير بتونس، على تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت ليبيا.

وتلقى منتخب ليبيا هزيمة في الجولة الأولى أمام منتخب تونس بأربعة أهداف مقابل هدف، ليحتل المركز الأخير في المجموعة بدون نقاط.

في المقابل يسعى منتخب تنزانيا استكمال الانتصارات في التصفيات بعد تحقيقه فوزًا مهمًا على نظيره منتخب غينيا الاستوائية، في الجولة الأولى، بهدفين مقابل هدف، ليحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن المتصدر منتخب تونس.

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