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السماتي يسجل ثالث أهداف فريقه إغروبولي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سجّل لاعب الوسط الليبي “طه السماتي” الهدف الثالث لفريقه إغروبولي في شباك مضيفه فريق نوتشورينا ضمن منافسات دوري الدرجة الرابعة الإيطالي لكرة القدم.

وقد جاء هدف السماتي البالغ من العمر 24 عاما بعد مشاركته في الشوط الثاني من المباراة.

ويذكر أن بداية طه كانت في ليبيا مع الفئات السنية بنادي الترسانة ولعب أيضا لناديي الاتحاد والشرطة وكانت آخر محطاته المحلية بألوان نادي الاتحاد المصراتي.

وبدأ طه رحلته الاحترافية عبر بوابة أكاديمية نادي روما كما لعب لأندية أفيللينو، وتادجيا ، وأوسبيداليتي الإيطالية، وآفاريا الدانماركي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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