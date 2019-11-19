ليبيا تواجه تنزانيا اليوم في تصفيات أمم أفريقيا

تونس-العنوان

يخوض منتخب ليبيا اليوم الثلاثاء مباراة قوية أمام نظيره منتخب تنزانيا، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

ويستضيف اللقاء ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير بتونس، وذلك على تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت ليبيا.

وتلقى منتخب ليبيا هزيمة في الجولة الأولى أمام منتخب تونس بأربعة أهداف مقابل هدف، ليحتل المركز الأخير في المجموعة بدون نقاط، ويسعي للخروج من هذه المباراة بنتيجة إيجابية.

وخاض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم يوم الإثنين الحصة التدريبية الأخيرة في حضور ومشاركة جميع اللاعبين وبقيادة المدرب التونسي فوزي البنزرتي ومساعده الليبي أكرم الهمالي ومدرب الحراس محمد البوسيفي والمعد البدني جلال الهرقلي.