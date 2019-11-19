سلة النصر تضم اللبناني علي حيدر

عزز فريق نادي النصر لكرة السلة صفوفه بلاعب المنتخب اللبناني علي حيدر قادما من نادي الشانفيل حيث قامت إدارة النصر بالتعاقد معه للمشاركة مع الفريق في خوض تصفيات الدور الثاني من البطولة الإفريقية للأندية البطلة التي ستقام في الكاميرون.

ويعتبر علي حيدر صاحب التسعة والعشرين عاما من اللاعبين الذين يمتلكون مواصفات عالية، حيث يبلغ من الطول مترين وثلاثة سنتيمترات ويشغل مركز الارتكاز.

كما سبق له اللعب مع أشهر الأندية اللبنانية مثل الرياضي وبيروت، ومن المنتظر أن يقدم الإضافة للسلة النصراوية نظرا لجودة إمكانياته الفنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية