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سلة النصر تضم اللبناني علي حيدر

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عزز فريق نادي النصر لكرة السلة صفوفه بلاعب المنتخب اللبناني علي حيدر قادما من نادي الشانفيل حيث قامت إدارة النصر بالتعاقد معه للمشاركة مع الفريق في خوض تصفيات الدور الثاني من البطولة الإفريقية للأندية البطلة التي ستقام في الكاميرون.

ويعتبر علي حيدر صاحب التسعة والعشرين عاما من اللاعبين الذين يمتلكون مواصفات عالية، حيث يبلغ من الطول مترين وثلاثة سنتيمترات ويشغل مركز الارتكاز.

كما سبق له اللعب مع أشهر الأندية اللبنانية مثل الرياضي وبيروت، ومن المنتظر أن يقدم الإضافة للسلة النصراوية نظرا لجودة إمكانياته الفنية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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