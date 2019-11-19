منتخب الووشو يواصل تدريباته بتونس تمهيدا للمشاركات الدولية

يواصل رياضيو المنتخب الوطني الليبي للووشو بفئة الشباب اختصاص الأساليب “العروض” تدريباتهم وفق البرنامج المعد من قبل المدرب العام التونسي لسعد بوقرة.

وتأتي تدريبات رياضيي المنتخب ضمن معسكر إعدادي مغلق في الجمهورية التونسية استعدادا للاستحقاقات الدولية القادمة، وستلي هذا المعسكر مرحلة أخرى ستكون لفريق الساندا كبار وكذلك الساندا شباب.

وتأتي هذه التحضيرات تمهيدا للمشاركات الدولية والتي من ضمنها البطولة العربية التي ستقام في المملكة الأردنية والبطولة الأفريقية التي ستحتضنها دولة الجزائر وبطولة العالم المقرر إقامتها في المملكة المغربية.

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