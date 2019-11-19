اخبار الرياضة

منتخب الووشو يواصل تدريباته بتونس تمهيدا للمشاركات الدولية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل رياضيو المنتخب الوطني الليبي للووشو بفئة الشباب اختصاص الأساليب “العروض” تدريباتهم وفق البرنامج المعد من قبل المدرب العام التونسي لسعد بوقرة.

وتأتي تدريبات رياضيي المنتخب ضمن معسكر إعدادي مغلق في الجمهورية التونسية استعدادا للاستحقاقات الدولية القادمة، وستلي هذا المعسكر مرحلة أخرى ستكون لفريق الساندا كبار وكذلك الساندا شباب.

وتأتي هذه التحضيرات تمهيدا للمشاركات الدولية والتي من ضمنها البطولة العربية التي ستقام في المملكة الأردنية والبطولة الأفريقية التي ستحتضنها دولة الجزائر وبطولة العالم المقرر إقامتها في المملكة المغربية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك