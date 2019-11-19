الاتحاد يتعادل مع نجوم المستقبل المصري ودياً

تعادل فريق الاتحاد أمام فريق نجوم المستقبل المصري دون أهداف في العاصمة المصرية القاهرة وذلك ضمن تحضيرات الفريق للاستحقاقات المقبلة وعلى رأسها عودة الدوري الممتاز.

وخاض الاتحاد المباراة بوجود عدد من اللاعبين الدوليين وعلى رأسهم ربيع الشادي ومؤيد القريتلي إضافة إلى لاعب الوسط امحمد مفتاح حيث يواصل الفريق الأول بالنادي سلسلة تدريباته ومبارياته الودية في معسكره الذي يقيمه في مصر.

وكان الاتحاد قد واجه في معسكره بالقاهرة كلا من حرس الحدود في مباراتين حيث خسر المباراة الأولى وتمكن من الفوز عليه في المباراة الثانية قبل أنْ يتغلب على فريق 6 أكتوبر في المباراة الثالثة.

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