المنتخب الوطني يواجه تنزانيا في المنستير

تقرير 218

سيدخل منتخبنا الوطني مواجهته الثانية ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا ألفين وواحد وعشرين بمواجهة تنزانيا في مدينة المنستير التونسية.

وأنهى الفرسان استعداداتهم لموقعة المنستير بالتدريبات في مدينة سوسة التونسية بوجود جل اللاعبين حيث ركز مدرب المنتخب فوزي البنزرتي على الجانب التكتيكي والتنظيم الدفاعي بعد الخسارة الكبيرة أمام المنتخب التونسي بأربعة أهداف مقابل هدف في مستهل التصفيات .

ولاتزال الأسماء المطروحة داخل التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني غامضة بعد مشاركة كل اللاعبين في التحضيرات للمباراة حيث من المتوقع أن يدخل المنتخب بتشكيلة مغايرة بعض الشيء عن المواجهة الأولى، لكن الجدل لايزال متواصلا حول الخطة التي قد يبدأ بها البنزرتي المباراة بعد السقوط في رادس لكن المدرب التونسي أكد جاهزية اللاعبين ونسيانهم لمباراة تونس وهو الأمر الذي يعتبره الأهم للتركيز في المباراة المنتظرة.

وسينتظر فرسان المتوسط المباراة لاقتناص النقاط الثلاث والخصم يعد متطورا في السنوات الأخيرة بعد وصوله إلى أمم أفريقيا الأخيرة في مصر، ففوز المنتخب اليوم سيكون مفتاحا للتركيز في الجولات القادمة من مشوار التصفيات للبقاء على حظوظ وافرة لبلوغ الكان.

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