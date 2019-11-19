تعرف على تاريخ مواجهات ليبيا وتنزانيا

أخبار ليبيا24- خاص

يخوض منتخب ليبيا لكرة القدم اليوم الثلاثاء مواجهة هامة أمام نظيره التنزاني لحساب الجولة الثانية للمجموعة العاشرة المؤهلة لأمم افريقيا الكان 2021 والتي ستحتضنها الكاميرون .

وتعتبر هذه المواجهة هي الأولى على الصعيد الرسمي فلم يسبق وأن التقى المنتخبان في أي مسابقة رسمية.

وجاءت مواجهات المنتخب وديا في مناسبتين الأولى خلال معسكر تحضيري في تركيا في 15 من أغسطس من عام 2015 وانتهى اللقاء بتفوق ليبيا 2-1 وسجل أهداف المنتخب محمد عياد و محمد الغنودي .

وجاء اللقاء الثاني في ديسمبر من 2017 خلال بطولة سيكافا التي احتضنتها كينيا وانتهى سلبيا 0-0 وَقّاد المنتخب الليبي في هذا اللقاء المدرب عمر المريمي.

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