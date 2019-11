خلفاً لـ«مورينو».. لويس إنريكي يقود المنتخب الإسباني من جديد

كشف لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن عودة لويس إنريكي المدير الفني السابق للماتادور لمنصبه، بدلاً من روبرت مورينو.

حيث تولى روبرت مورينو القيادة الفنية للمنتخب الإسباني، في 25 مارس الماضي، بسبب انشغال إنريكي مع مرض ابنته تشانا والتي توفيت بعد أشهر، بعد معاناة مع السرطان.

هذا وخاض مورينو مع منتخب اللاروخا 6 مباريات، فاز في 4 منها وتعادل في اثنتين، ليقود المنتخب الإسباني للوصول لنهائيات كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020” في صدارة المجموعة السادسة، وودع اللاعبين بالدموع أمس الاثنين، عقب الانتصار بخماسية نظيفة على رومانيا في ختام التصفيات.

