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التائب يشارك في اعتزالية القحطاني في ديسمبر

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن النجم ياسر القحطاني لاعب المنتخب السعودي ولاعب فريق الهلال السعودي مشاركة نجم الكرة الليبية طارق التائب في مهرجان اعتزاله الذي سيقام في ديسمبر المقبل.

وكشف أفضل لاعب في القارة الآسيوية لعام 2007 عبر حسابه الرسمي في “تويتر” أن طارق التائب سيكون أحد اللاعبين والنجوم المدعوين في حفل اعتزاله والذي سيكون في الأول من ديسمبر المقبل في العاصمة الرياض.

ومن المزمع أن تجمع المباراة الاعتزالية لنجم الكرة السعودية نجوم فريق الهلال إضافة إلى نجوم الكرة العالميين ومنهم الإيطاليان فرانشيسكو توتي وأندريه بيرلو والهولندي روبن فان بيرسي والكاميروني صامويل إيتو.

وكان القحطاني والتائب قد لعبا معاً رفقة الهلال السعودي حيث حققا الدوري المحلي وكأس ولي العهد في عدة مناسبات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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