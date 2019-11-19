التائب يشارك في اعتزالية القحطاني في ديسمبر

أعلن النجم ياسر القحطاني لاعب المنتخب السعودي ولاعب فريق الهلال السعودي مشاركة نجم الكرة الليبية طارق التائب في مهرجان اعتزاله الذي سيقام في ديسمبر المقبل.

وكشف أفضل لاعب في القارة الآسيوية لعام 2007 عبر حسابه الرسمي في “تويتر” أن طارق التائب سيكون أحد اللاعبين والنجوم المدعوين في حفل اعتزاله والذي سيكون في الأول من ديسمبر المقبل في العاصمة الرياض.

ومن المزمع أن تجمع المباراة الاعتزالية لنجم الكرة السعودية نجوم فريق الهلال إضافة إلى نجوم الكرة العالميين ومنهم الإيطاليان فرانشيسكو توتي وأندريه بيرلو والهولندي روبن فان بيرسي والكاميروني صامويل إيتو.

وكان القحطاني والتائب قد لعبا معاً رفقة الهلال السعودي حيث حققا الدوري المحلي وكأس ولي العهد في عدة مناسبات.

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