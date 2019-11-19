البرازيل تفوز بثلاثية على كوريا الجنوبية

تغلبت البرازيل على كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

افتتح لاعب الميلان لوكاس باكيتا أول أهداف المباراة بكرة رأسية في الدقيقة التاسعة بعد عرضية من الجهة اليسرى، وضاعف لاعب بايرن ميونخ فيليب كوتينهو الهدف الثاني في الدقيقة السادسة والثلاثين من ضربة حرة مباشرة سجلها بطريقة رائعة، وفي الشوط الثاني ومع وصول المباراة للدقيقة الستين أضاف الظهير دانييلو الهدف الثالث بتسديدة قوية على مشارف منطقة الجزاء.

وتأتي هذه المباراة ضمن استعدادات السيليساو لخوض تصفيات كأس العالم 2022 والتي ستنطلق في مارس القادم حيث خسر المباراة الودية الأولى في فترة التوقف الدولي أمام غريمه الأرجنتيني بهدف دون مقابل والتي أقيمت في السعودية.

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