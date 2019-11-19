المنتخب الوطني يفوز على تنزانيا في تصفيات الكان

حقق المنتخب الوطني لكرة القدم فوزه الأول ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أفريقيا 2021 والمقررة اقامتها بالكاميرون بعدما تغلب على منتخب تنزانيا بهدفين مقابل هدف والتي أقيمت بملعب مصطفى بن جنات في مدينة المنستير التونسية ضمن الجولة الثانية من المجموعة العاشرة.

وسجلت تنزانيا أول أهداف المباراة في الدقيقة 18 من علامة الجزاء عن طريق نجمه ساماتا لينتهي الشوط الأول بتأخر المنتخب الوطني، وفي الشوط الثاني استدرك المدرب فوزي البنزرتي ولاعبو المنتخب هذا التأخر ليعدّل النتيجة المدافع سند الورفلي النتيجة في الدقيقة الـ68 من ركلة جزاء، قبل أن يختتم المهاجم أنيس السلتو المباراة بتسجيله الهدف الثاني لفرسان المتوسط في الدقيقة 81.

وبذلك يكون المنتخب الوطني قد سجّل أول ثلاث نقاط له ضمن فرق المجموعة ويلتحق بتنزانيا في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط خلف تونس صاحبة الصدارة فيما يتذيل منتخب غينيا الإستوائية ترتيب المجموعة.

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