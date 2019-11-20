بفوزه على تنزانيا.. منتخبنا الوطني ينعش آماله في تصفيات الـ “كان”

تونس-العنوان

أنعش المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أماله في تصفيات الـ “كان” بعد الفوز على نظيره التنزاني، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستر التونسية؛ ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة إلى نهائيات بطولة الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون 2021.

وكان المنتخب التنزاني السباق بالتسجيل حيث سجل اللاعب مبواتا ساماتا الهدف الأول في الدقيقة 18 من ركلة جزاء، وفي الشوط الثاني نجح اللاعب سند الورفلي في إدراك هدف التعادل للمنتخب الوطني في الدقيقة 68، قبل أن يتقدم أنيس سلتو لفرسان المتوسط بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 81.

وبهذه النتيجة حقق المنتخب الوطني أول 3 نقاط بالمجموعة العاشرة المؤهلة إلى نهائيات بطولة الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون 2021.