بماذا عقب البنزرتي على فوز فرسان المتوسط على تنزانيا؟

عبر مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم التونسي فوزي البنزرتي عن سعادته بالفوز الذي حققه فرسان المتوسط على تنزانيا بهدفين مقابل هدف في ثاني مبارياته ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة إلى نهائيات بطولة الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون 2021.

وقال البنزرتي في أول تعليق له على المباراة بأنه يشكر اللاعبين الذين تحملوا ضغط المباراة ونجحوا في تحويل تأخرهم بهدف للفوز بهدفين في مباراة صعبة.

وفي رده عن عدم خوض بعض المحترفين للمباراة قال البنزرتي بأنه لا يعرف ما مدى إمكانيات اللاعبين لن الوقت كان قصير لمعرفة قدراتهم الفنية مضيفاً بأنه يملك حاليا الوقت الكافي للتعرف على كل اللاعبين.

وبفوزه على تنزانيا حقق المنتخب الوطني أول 3 نقاط بالمجموعة العاشرة المؤهلة إلى نهائيات بطولة الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون 2021.

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