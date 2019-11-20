المنتخب الوطني يحصد 3 نقاط ثمينة أمام تنزانيا

قلب المنتخب الوطني لكرة القدم تأخره

بهدف أمام المنتخب التنزاني إلى الفوز بهدفين، ضمن منافسات الجولة الثانية من

تصفيات أمم إفريقيا الكاميرون 2021.

وافتتح المنتخب التنزاني التسجيل في

المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب مصطفى بن جنات في مدينة المنستير التونسية عند

الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول، قبل أن يعادل سند الورفلي النتيجة بهدف أحرزه من

علامة الجزاء في الدقيقة 67، وأحرز أنيس السلتو هدف الفوز في الدقيقة 81 من عمر

المباراة ليحصد بذلك المنتخب الوطني أول 3 نقاط له في هذه المجموعة.

وكانت ليبيا قد فقدت نتيجتها أمام

الجارة تونس في الجولة الأولى من منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى

الكاميرون 2021 بأربع أهداف مقابل هدف.

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