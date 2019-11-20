البنزرتي لـ218: الفرسان خطفوا أهم النقاط بتصفيات الكان

أوضح مدرب المنتخب الوطني فوزي البنزرتي خلال تصريحات لـ218 بأنه حاول تصحيح الأخطاء التي رافقت مباراة تونس الماضية في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2021.

وقال مدرب المنتخب الوطني إن الضغط النفسي كان كبيرا على اللاعبين خصوصا بعد التأخر في النتيجة في الشوط الأول لكن عزيمة اللاعبين كانت كبيرة ماجعلهم يعودون بالفوز في نهاية المباراة أمام خصم ليس بالسهل في القارة الأفريقية.

وأضاف البنزرتي بأن لاعبي المنتخب قدموا كل ما لديهم للحصول على نقاط المباراة الثلاث التي اعتبرها الأهم في مشوار التصفيات موضحا بأن العديد من الفرص أضاعها لاعبو المنتخب وهو ما أثر على الأداء في أطوار المباراة .

وكان المنتخب الوطني قد تغلب على تنزانيا بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الثانية من مباريات المجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة إلى كان الكاميرون 2021.

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