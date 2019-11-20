ألمانيا وهولندا تختتمان التصفيات بنتائج كبيرة

اختتمت ألمانيا مشوارها في تصفيات اليورو بفوزها الكاسح على ضيفتها أيرلندا الشمالية بستة أهداف مقابل هدف وحيد في الجولة العاشرة من المجموعة الثالثة على ملعب كومزبنك أرينا في مدينة فرانكفورت.

ورغم تقدم أيرلندا الشمالية بهدف في الدقيقة السابعة بواسطة مايكل سميث بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، إلا أن منتخب الماكينات قد انتفض، حيث سجل المتألق سيرج غْنابري ثلاثة أهداف افتتحها في الدقيقة التاسعة عشرة، ليضيف لاعب الوسط ليون جوريتسكا الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.

ومع انطلاق الشوط الثاني عاد غنابري ليسجل الهدف الثالث بتسديدة في الجهة اليمنى، قبل أن يسجل ثلاثيته في الدقيقة الستين، ليعود جوريتسكا ويسجل هدفه الثاني والخامس لألمانيا قبل أن يختتم جوليان براندت سداسية المانشفت التي وضعت ألمانيا متربعة على صدارة المجموعة بإحدى وعشرين نقطة فيما توقف رصيد إيرلندا الشمالية عند ثلاث عشرة نقطة في المركز الثالث.

وحققت هولندا فوزا ساحقا على إستونيا بخماسية نظيفة في المباراة التي استضافها ملعب يوهان كرويف أرينا في الجولة الأخيرة، وافتتح لاعب وسط ليفربول جورجينو فينالدوم أهداف المباراة في الدقيقة السادسة، ليضيف المدافع ناثان أكي الهدف الثاني برأسية متقنة في الدقيقة التاسعة عشرة.

وفي الشوط الثاني عاد فينالدوم ليضيف ثالث أهداف منتخب بلاده في الدقيقة السادسة والستين، قبل أن يسجل الهاتريك في الدقيقة الثامنة والسبعين ويختتم مايرون بوادو خماسية الطواحين في الدقيقة السابعة والثمانين، لترفع هولندا رصيدها إلى تسع عشرة نقطة لتحتل المركز الثاني خلف ألمانيا صاحبة الصدارة، فيما توقفت إستونيا عند نقطة واحدة.

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