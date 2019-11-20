مورينهو مدربا لتوتنهام الإنجليزي خلفا لبوكيتينو

أعلن توتنهام الإنجليزي تعيين البرتغالي جوزيه مورينهو مدربا للفريق بشكل رسمي حتى صيف عام 2024 ليخلف المدرب الأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو .

وذكر النادي اللندي في بيانه أنه اتفق مع جوزيه مورينهو للإشراف على الفريق لمدة أربعة مواسم قادمة بعد إقالته للمدرب الأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو بعد سلسلة النتائج السلبية للفريق في الفترة الأخيرة.

ولم يشرف المدرب البرتغالي الشهير على أي فريق منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في الثامن عشر من ديسمبر الماضي ليصبح توتنهام ثالث فريق إنجليزي يشرف عليه مورينهو بعد تشيلسي في مناسبتين ومانشستر يونايتد حيث توج معهما بالعديد من البطولات.

ويحتل توتنهام المركز الرابع عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم حيث لم يحقق الانتصار إلا في ثلاث مباريات من أصل اثنتي عشرة مباراة حتى الآن.

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