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ميداليتان ليبيّتان في رفع الأثقال للمكفوفين بمصر

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقق الرّباع الليبي علي محمد فرج الترتيب الثاني والميدالية الفضية في بطولة العالم الرابعة عشرة والأفريقية الأولى للقوة البدنية كفيف في فئة الكبار وزن خمسة وسبعين كجم المقامة في مصر.

وتعتبر الفضية التي حققها علي تحت إشراف المدرب الوطني محمد فهمي ومساعده عبدالله هاجر أول ميدالية ليبية إفريقياً، وقد حصد علي كذلك ميدالية فضية أخرى في البنش ابرس “رفعات الصدر” بعد حصوله على الترتيب الثاني، وجاء سادسا في منافسات بطولة العالم.

فيما تحصل الرباع عبدالمولي الهمالي الذي يلعب في فئة الكبار وزن أربعة وسبعين كجم على الترتيب الرابع إفريقيا والثامن عالميا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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