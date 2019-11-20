ميداليتان ليبيّتان في رفع الأثقال للمكفوفين بمصر

حقق الرّباع الليبي علي محمد فرج الترتيب الثاني والميدالية الفضية في بطولة العالم الرابعة عشرة والأفريقية الأولى للقوة البدنية كفيف في فئة الكبار وزن خمسة وسبعين كجم المقامة في مصر.

وتعتبر الفضية التي حققها علي تحت إشراف المدرب الوطني محمد فهمي ومساعده عبدالله هاجر أول ميدالية ليبية إفريقياً، وقد حصد علي كذلك ميدالية فضية أخرى في البنش ابرس “رفعات الصدر” بعد حصوله على الترتيب الثاني، وجاء سادسا في منافسات بطولة العالم.

فيما تحصل الرباع عبدالمولي الهمالي الذي يلعب في فئة الكبار وزن أربعة وسبعين كجم على الترتيب الرابع إفريقيا والثامن عالميا.

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