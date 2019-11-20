المنتخب الوطني للجودو ينهي مشاركاته الأفريقية

أنهى المنتخب الوطني الليبي للجودو مشاركاته في البطولتين الأفريقيتين اللتين أقيمتا تواليا الأيام الماضية في كل من ياوندي بالكاميرون وداكار في السنغال.

وقد جاءت نتائج رياضيي المنتخب الوطني كالآتي حيث تحصل الرياضي علي سعيد عمر على القلادة الذهبية في البطولة الأولى والترتيب الخامس في البطولة الثانية، كما تحصل الرياضي مصطفى بن عيسى على الترتيب السابع في البطولة الأولى، والرياضي عبد العاطي ابو شاقور على الترتيب السابع في البطولة الثانية.

يُشار إلى أن المشاركة الليبية قد تميزت بوجود الحكمين الدوليين همام الهتكي وأحمد الرفاعي حيث تم تكليفهما من قبل اللجنة الأفريقية بتحكيم أكثر من 8 نهائيات خلال البطولة.

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