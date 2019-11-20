منتخب كرة اليد يواصل معسكره التدريبي في تونس

يجري لاعبو المنتخب الوطني لكرة اليد تدريباتهم اليومية على مرحلتين صباحية ومسائية بصالة نادي بني خيار في مدينة نابل التونسية تحت إشراف المدرب التونسي محمد علي الصغير ومساعدة محمد ارحومه.

ويعتبر هذا المعسكر هو الثاني بعد معسكر سابق امتد لـ 17 يوما في تونس حيث يسعى مدرب الفريق للوصول لأتم جاهزية بدنية للاعبين وذلك تحضيراً لخوض منافسات البطولة الأفريقية 2020 في تونس المؤهلة لنهائيات كأس العالم التي ستحتضنها مصر 2021.

ومع اختتام هذا المعسكر سيكون هناك معسكر أخير في صربيا يتخلله عدد من المباريات الودية مع فرق صربية ثم العودة وخوض مباراة ودية مع منتخب المغرب وأخريين مع النجم الساحلي والترجي الرياضي التونسي.

وقد غلب التفاؤل على الطاقم الفني والبعثة بالكامل لتحقيق نتائج طيبة في البطولة الأفريقية والعزم على اقتناص ورقة مؤهلة لنهائيات كأس العالم.

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