بعد مواجهة تنزانيا الدرامية.. الفرسان في حسابات التأهل للكان

تقرير 218

بعد نهاية الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2021 في الكاميرون وحصول المنتخب الوطني على ثلاث نقاط من أصل مباراتين فالأولى فقدها أمام تونس بملعب رادس بأربعة أهداف مقابل هدف والثانية في ملعب المنستير وبأجواء درامية حقق المنتخب ثلاث نقاط هامة أمام تنزانيا أما غينيا الاستوائية فأصبحت المنتخب الأضعف في المجموعة عقب خسارتها الأولى أمام تزانيا والثانية على أرضها أمام تونس المتصدرة.

حسابات المنتخب الوطني في الترشح للكان القادم قوية فالفريق سيخلد لفترة من الزمن للراحة قبل عودة عجلة التصفيات للدوران من جديد حين يلتقي منتخب الفرسان نظيره الغيني في الجولة الثالثة بينما تواجه تنزانيا تونس.

السلبيات التي حدثت في المباراتين عديدة فمنها المبالغة في الطموحات للفوز على تونس والاصطدام بواقع مرارة الخسارة الكبيرة أما مواجهة تنزانيا فلولا التدارك الذي حدث في الشوط الثاني لخرج الفرسان من حسابات التأهل مبكرا

عمل كبير ينتظر الجهاز الفني والإداري واللاعبين في المرحلة القادمة إن أراد هذا الجيل حجز مقعد له في النهائيات عقب الخروج المخيب في التصفيات الماضية في مجموعة كانت أكثر صعوبة من الحالية بتواجد نيجيريا وجنوب وأفريقيا أما اليوم فباستثناء تونس تبقى بقية المنتخبات في المتناول شرط العمل والتجهيز للمرحلة المقبلة.

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