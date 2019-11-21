الاتحاد يتكبّد خسارة قاسية أمام الإنتاج الحربي

خسر الاتحاد وديا مباراته أمام الإنتاج الحربي المصري بستة أهداف مقابل هدفين ضمن معسكره الخارجي المغلق الذي يقيمه في جمهورية مصر العربية هذه الأيام بإشراف مدربه أسامة الحمادي.

الاتحاد بدأ معسكره منذ حوالي أسبوعين واعتمد على الأسماء الشابة التي صعدت من فريق الشباب إلى الفريق الأول إضافة للاعبي الخبرة ويتقدمهم المدافع عبدالعزيز بريش.

وخاض الاتحاد قبل هذه المواجهة أربع مباريات حيث خسر أمام حرس الحدود وتمكن من الفوز عليه في الثانية وهزم فريق 6 أكتوبر المصري وتعادل أمام فريق نجوم المستقبل بنتيجة سلبية.

ويسعى الاتحاد بقيادة طاقمه الفني الذي يتقدمه المدرب أسامة الحمادي لتجهيز الفريق للمرحلة القادمة ومنها انطلاق مسابقة الدوري الممتاز.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية