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منتخب الصالات يستعد لبطولة أفريقيا بمعسكر في مصراتة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الجهاز الإداري للمنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات عن بداية المرحلة الأولى للاستعداد والتي ستقام في مدينة مصراتة بمصنع الحديد والصلب من الرابع والعشرين وحتى الثلاثين من شهر نوفمبر الحالي.

وبعد إقالة المدرب الوطني عبدالباسط النعاس من تدريب الفريق لم يعلن الجهاز الإداري عن الاسم الذي سيخلفه في القيادة الفنية للمنتخب.

وستقام بطولة أمم أفريقيا في نهاية شهر يناير المقبل بدولة المغرب ومن سيتحصل على المراكز الثلاثة الأولى سيتأهل مباشرة لتمثيل القارة ببطولة العالم.

وضمن المنتخب الوطني لكرة الصالات تأهله للبطولة الأفريقية عقب فوزه على حساب المنتخب الجزائري ذهابا وإيابا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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