منتخب الصالات يستعد لبطولة أفريقيا بمعسكر في مصراتة

أعلن الجهاز الإداري للمنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات عن بداية المرحلة الأولى للاستعداد والتي ستقام في مدينة مصراتة بمصنع الحديد والصلب من الرابع والعشرين وحتى الثلاثين من شهر نوفمبر الحالي.

وبعد إقالة المدرب الوطني عبدالباسط النعاس من تدريب الفريق لم يعلن الجهاز الإداري عن الاسم الذي سيخلفه في القيادة الفنية للمنتخب.

وستقام بطولة أمم أفريقيا في نهاية شهر يناير المقبل بدولة المغرب ومن سيتحصل على المراكز الثلاثة الأولى سيتأهل مباشرة لتمثيل القارة ببطولة العالم.

وضمن المنتخب الوطني لكرة الصالات تأهله للبطولة الأفريقية عقب فوزه على حساب المنتخب الجزائري ذهابا وإيابا.

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