التدهور الأمني يشلّ دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة

عقد الاتحاد العام للكرة الطائرة اجتماعه غير العادي في طرابلس بحضور أعضاء الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي.

وكانت من أهم بنود الاجتماع إعلان تأجيل مسابقة دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة بعدما أعلن الاتحاد العام عن انطلاقها في الفترة الماضية حيث اتفق الحضور على تأجيلها إلى حين استقرار الأوضاع الأمنية في طرابلس.

أما بخصوص مسابقات الفئات السنية فقد أعطى الاتحاد العام الضوء الأخضر أمام الاتحادات الفرعية لتنظيم مسابقاتها في مواعيدها المحددة حتى لاتتم عرقلة مسيرة اللعبة في البلاد.

ويسعى الاتحاد العام للكرة الطائرة إلى تطوير القطاع بعد الطفرة التي شهدها مؤخرا عقب احتراف عدة لاعبين وتألق المنتخب الوطني في المحفل الأفريقي.

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