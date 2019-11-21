صولة : الانتصار على تنزانيا جاء في وقته

أخبار ليبيا 24 – خاص

عبر اللاعب محمد صولة عن سعادته بالفوز الذي وصفه بالهام على منتخب تنزانيا.

وأكد المهاجم الدولي الليبي لأخبار ليبيا 24 “أن الانتصار على منتخب تنزانيا كان في الوقت المناسب خاصة أنه جاء عقب الخسارة أمام تونس بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى من تصفيات الكان .

وتابع “بإذن الله في المواعيد المقبلة سنحسن من الأداء وسنكون أفضل، لافتًا إلى أنه مع التناغم والانسجام بكل تأكيد ستأتي النتائج التي ننتظرها ” .

وكان المنتخب الليبي قد حقق الفوز على تنزانيا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت المنتخبين في إطار الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا المؤهلة للكاميرون 2021 .

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