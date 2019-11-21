بعد تأهله للأولمبياد.. المنتخب المصري يسعى لخطف اللقب الأفريقي

يستضيف المنتخب المصري الأولمبي مساء غد نظيره الإيفواري في المباراة النهائية لبطولة أفريقيا تحت ثلاثة وعشرين عاما والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وضمن المنتخب المصري تأهله للأولمبياد منذ المباراة الماضية عندما هزم في لقاء نصف النهائي منتخب جنوب أفريقيا بثلاثة أهداف مقابل هدف جاءت بواسطة رمضان صبحي وعبدالرحمن مجدي.

ويجري المنتخب المصري تدريباته في ملعب بيتروسبورت بالعاصمة المصرية القاهرة تحت إشراف المدرب شوقي غريب ويسعى جاهدا لتحقيق اللقب على أرضه.

ونال أداء المنتخب المصري تحت ثلاثة وعشرين عاما استحسان متابعي بطولة أفريقيا لما قدمه اللاعبون في البطولة من مستويات عالية.

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