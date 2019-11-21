استئناف الدوري الفرنسي بلقاء باريس وليل

يستأنف دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم مبارياته يوم الجمعة بلقاء يجمع فريق باريس سان جيرمان مع فريق ليل على أرضية ملعب البارك دي برانس.

اللقاء سيكون لحساب الجولة الرابعة عشرة من الليغ آ والذي سيحاول فيه البي إس جي تعزيز صدارته التي يحتلها برصيد ثلاثين نقطة، حيث فاز في عشر مباريات وخسر في ثلاث ولم يتعادل في أي واحدة حتى الآن، وكانت آخرها الفوز على ستاد بريست بهدفين لواحد.

بينما ليل المتعادل سلبيا في آخر مبارياته أمام ميتز سيحاول الوصول إلى الوصافة حيث يتواجد حاليا في المركز الخامس برصيد تسع عشرة نقطة متخلفا عن الثاني أولمبيك مارسيليا بثلاث نقاط فقط .

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