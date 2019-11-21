مشاركة إيجابية للرماية الليبية في بطولة أفريقيا

نجح المنتخب الوطني لرياضة الرماية بالحصول على المركز الثالث في بطولة أفريقيا برصيد ألف وستمئة وسبع وعشرين نقطة وسط منافسة قوية من جميع الدول المشاركة.

المنافسة كانت في تخصص المسدس عشرة أمتار حيث جاء المنتخب المصري في المركز الأول والجزائري في الترتيب الثاني بينما ليبيا حلت ثالثا.

وتكونت بعثة المنتخب الوطني المشاركة في بطولة أفريقيا من سبعة رماة حيث انطلقت البطولة في السابع عشر من شهر نوفمبر بمشاركة دول الجزائر ومصر والمغرب وتونس والسودان وناميبيا والسنغال والغابون وجنوب أفريقيا وأنغولا ونيجيريا وغانا.

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