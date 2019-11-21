اخبار الرياضة

مشاركة إيجابية للرماية الليبية في بطولة أفريقيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نجح المنتخب الوطني لرياضة الرماية بالحصول على المركز الثالث في بطولة أفريقيا برصيد ألف وستمئة وسبع وعشرين نقطة وسط منافسة قوية من جميع الدول المشاركة.

المنافسة كانت في تخصص المسدس عشرة أمتار حيث جاء المنتخب المصري في المركز الأول والجزائري في الترتيب الثاني بينما ليبيا حلت ثالثا.

وتكونت بعثة المنتخب الوطني المشاركة في بطولة أفريقيا من سبعة رماة حيث انطلقت البطولة في السابع عشر من شهر نوفمبر بمشاركة دول الجزائر ومصر والمغرب وتونس والسودان وناميبيا والسنغال والغابون وجنوب أفريقيا وأنغولا ونيجيريا وغانا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك