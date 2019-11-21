بدر حسن يتعافى تدريجيا من إصابة تنزانيا

ذكر لاعب المنتخب الوطني ونادي الباطن السعودي بدر حسن في تصريحاته لموقع ريميسا الرياضي أن إصابته ليست كبيرة وسيعود لتمثيل فريقه في أقرب فرصة ممكنة بعد تواصله مع الجهاز الطبي للنادي السعودي.

ووصل لاعب المنتخب الوطني إلى مدينة جدة في الساعات الماضية وسينتقل إلى مدينة جزران حيث سيخوض فريقه مباراة ودية قبل انطلاق مسابقة دوري الدرجة الأولى.

وغادر بدر حسن مباراة المنتخب الوطني ونظيره التنزاني في الدقيقة الثالثة عشرة من زمن الشوط الأول بعد عدم مقدرته على إكمال اللقاء ودخل بديلا عنه لاعب فريق النصر عبدلله بلعم مساء الثلاثاء الماضي في المباراة التي انتهت لمصلحة المنتخب الوطني بهدفين مقابل هدف.

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