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بدر حسن يتعافى تدريجيا من إصابة تنزانيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكر لاعب المنتخب الوطني ونادي الباطن السعودي بدر حسن في تصريحاته لموقع ريميسا الرياضي أن إصابته ليست كبيرة وسيعود لتمثيل فريقه في أقرب فرصة ممكنة بعد تواصله مع الجهاز الطبي للنادي السعودي.

ووصل لاعب المنتخب الوطني إلى مدينة جدة في الساعات الماضية وسينتقل إلى مدينة جزران حيث سيخوض فريقه مباراة ودية قبل انطلاق مسابقة دوري الدرجة الأولى.

وغادر بدر حسن مباراة المنتخب الوطني ونظيره التنزاني في الدقيقة الثالثة عشرة من زمن الشوط الأول بعد عدم مقدرته على إكمال اللقاء ودخل بديلا عنه لاعب فريق النصر عبدلله بلعم مساء الثلاثاء الماضي في المباراة التي انتهت لمصلحة المنتخب الوطني بهدفين مقابل هدف.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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