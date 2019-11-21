تأجيل دوري الكرة الطائرة إلى حين انتهاء الأزمة الأمنية

أخبار ليبيا 24

أعلنت الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للكرة الطائرة، تأجيل مسابقة دوري الدرجة الأولى للبعة للموسم الرياضي (2019 – 2020) إلى حين انتهاء الأزمة الأمنية.

وصدر هذا القرار من الجمعية العمومية خلال اجتماعها غير العادي الذي عقدته أمس الأربعاء بقاعة الاجتماعات بالأكاديمية الأولمبية الليبية في مدينه طرابلس، بحسب ما نشر الاتحاد الليبي للكرة الطائرة.

واتفق المجتمعون، على تكليف المكتب التنفيذي لاتحاد اللعبة بتحديد موعد انطلاق مسابقة الدرجة الأولى بعد انتهاء الأزمة، ومنحوا الاتحادات الفرعية الصلاحية في إقامة مسابقة الفئات السنية.

ودعا الاتحاد الليبي للكرة الطائرة، كافة الأندية إلى توقيع عقود احترافية مع لاعبيها حفاظا على حق النادي، مطالبا إياها بتقديم كشوفات اللاعبين لجميع الفئات السنية ودرجتين الأولى والثانية يوم غد الجمعة، مشيرا إلى أن اللاعب غير المسجل يعتبر لاعب حر.

وكانت أندية المنطقة الغربية والوسطى قد قررت في بيان لها صدر في 13 نوفمبر الجاري، إعلان تجميد النشاط الرياضي بالكامل والمشاركات الخارجية حتى انتهاء الحرب الدائرة في طرابلس، على حد قولها.

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