15 ديسمبر.. فتح باب التسجيل للمشاركة بمهرجان النعمي الثالث للشطرنج

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان النعمي للشطرنج، بالتعاون مع منظمة بيدق سالك، إطلاق النسخة الثالثة من مهرجان النعمي للفئات النسية، 24 ديسمبر المقبل، بدار الثقافة والفنون والتراث بميزران.

وأعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان، فتح باب التسجيل للراغبين في المشاركة في البطولة، التي يشرف عليها الاتحاد الليبي للشطرنج، 15 ديسمبر المقبل.

وأشارت اللجنة إلى أن الفئات التي يسمح لها بالمشاركة من عمر 5 سنوات وحتى 20 سنة، مؤكدة أن المهرجان يشهد التنافس في 7 بطولات للفئات السنية، كما يضم عدة دورات مختلفة، بالإضافة إلى جوائز مادية وعينية قيمة.

يشار إلى أنه سيتم تنظيم بطولة عبد الله السويح للفئات السنية لشطرنج الخاطف، على هامش المهرجان.

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