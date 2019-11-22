“الأولمبية الليبية” تشارك في الاجتماع التحضيري لأولمبياد طوكيو 2020

شاركت اللجنة الأولمبية الليبية، في الاجتماع التحضيري لأولمبياد طوكيو 2020، للناطقين باللغة الإنجليزية، والذي يعقد بمدينة زنجبار بتنزانيا، خلال الفترة من 18 وحتى 21 نوفمبر الجاري.

وحضر من الجانب الليبي، لؤي الجطيلي مدير البرامج والعلاقات الدولية باللجنة الأولمبية، وهلال دبنون مسؤل برنامج التضامن الأولمبي.

وشهد الاجتماع، مناقشة مخرجات اجتماعات طوكيو، ومراجعة الإجراءات التي اتُخذت خلال الفترة الماضية، إضافة إلى التذكير بالمواعيد والإجراءات التي يجب اتباعها لحين بدء الأولمبياد، والاتفاق على تنظيم وتسهيل خطوات المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية القادمة.

وأجرى ممثلو اللجنة الأولمبية الليبية، لقاءات تشاورية جانبية لاستثمارها من أجل التسجيل والحصول على فرص أفضل فيما يخص الأماكن المجانية للرياضيين، وتسجيل الصحفيين.. وغيرها من المواضيع الهامة المتعلقة بأولمبياد طوكيو 2020.

يشار إلى أن هذه الاجتماعات تعقد مع كلٍ من لجنة التضامن الأولمبي، ولجنة إدخالات الرياضيين، ولجنة اعتماد البعثة، ولجنة العلاقات باللجنة الأولمبية الدولية، واللجنة المشرفة على طوكيو 2020، فضلا عن عدة اجتماعات مع ممثلي اللجان الأولمبية الوطنية المناظرة.

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